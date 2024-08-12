موسكو تعلن تدمير 18 مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات روسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 18 مسيرة أوكرانية في أربع مقاطعات روسية.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" - أنه خلال الليلة الماضية دمرت دفاعاتها الجوية المناوبة 18 مسيرة أوكرانية، بينها 11 مسيرة فوق كورسك، و5 فوق بيلجورود واثنتان فوق فورونيج.

وفي السياق نفسه ..أفاد حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا "فاسيلي جولوبيف" بتحييد 4 مسيرات أوكرانية في أجواء المقاطعة، موضحا أن قوات الدفاع الجوي تمكنت باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، من تحييد وتدمير 4 طائرات بدون طيار في جنوب غرب روستوف، دون وقوع إصابات.

وفيما يخص الأسلحة المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة ..أعلنت شركة"كلاشينكوف" الروسية أنها أجرت اختبارات ناجحة على مدافع "لوتس" ذاتية الحركة خلال العملية العسكرية الخاصة.

و قال رئيس الشركة، "آلان لوشنيكوف " إن مدافع لوتس ذاتية الحركة التي طوّرت للجيش الروسي اجتازت أكثر من 130 نوعا من الاختبارات، بما فيها اختبارات إطلاق النار، واختبارات الحركة، واختبارات التحمل في مختلف الظروف المناخية"، مشيرا إلى أن مدافع "لوتس" الجديدة موجودة بحوزة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وما تزال قيد الاختبار .

وصممت المدافع الجديدة لتحل محل مدافع Nona الموجودة بحوزة الجيش الروسي منذ ثمانينيات القرن الماضي، و تتمتع بمدى إطلاق نار أكبر بمرة ونصف مقارنة بمدافع Nona-SM، ومجهزة بذخائر متشظية شديدة الانفجار.

وتسلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة جديدة من مقاتلات "سو- 30 إس إم 2" المحدثة.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن تلك الطائرات صُنعت في مصنع (إركوتسك) للطائرات في شرق روسيا، حيث أدخلت في تصميم مقاتلة (سو-30) من جيل (4++) تعديلات ملحوظة، وطرأت تلك التعديلات بالدرجة الأولى على قسم محرك الطائرة الذي حل محله محرك أقوى جديد باتجاه متغير لقوة الدفع، ويمكّن المحرك الجديد الطائرة من القيام بمناورات جريئة على ارتفاع منخفض بسرعة بطيئة، وقد ازداد كذلك عمر خدمة هذا المحرك".

وأضاف الموقع أن "التعديلات أُجريت مع الأخذ في الاعتبار خبرة العملية العسكرية الخاصة، وصار بمقدور المقاتلات المحدثة مكافحة كل أنواع طائرات العدو في الجو، بما في ذلك مقاتلات (إف – 16) الأمريكية التي تسلم سلاح الجو الأوكراني مؤخرا أول دفعة منها، وتدميرها على مسافة عدة مئات من الكيلومترات".

يذكر أن مقاتلات "سو- 30 إس إم" تعتبر طائرات متعددة المهام وتستخدم في الوقت الراهن لمرافقة الطائرات الاستراتيجية ومكافحة الزوارق الانتحارية في البحر الأسود لتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية وتدمير طائرات العدو.