الهجرة الدولية: 11 ولاية في السودان بحاجة ماسة للمساعدات جراء الفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت أن السودان يعاني من الدمار نتيجة الفيضانات التي حالت دون وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى ألاف الأشخاص.

وقال رفعت في تصريحات له نقلها حساب المنظمة على منصة إكس - "إن عمال الإغاثة يكافحون في ظل ظروف مستحيلة للوصول إلى المحتاجين للمساعدات".

وحذر من أن السودان يعاني من العديد من الكوارث المتداخلة منها نقص المساعدات والاقتتال الداخلي، حيث أن هناك أكثر من 7ر10 مليون نازح داخل السودان يعانون أصلا من نقص الغذاء بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدها السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فضلا عن انقطاع الطرق وصعوبة وصول المساعدات إلى أكثر من 11 ولاية من بين 18 ولاية، خاصة في شمال وجنوب شرق السودان، ومنها وادي حلفا وعطبرة ودارفور.

وأشار المسئول الدولي إلى أنه من إجمالي 7ر2 مليار دولار طلبتها الأمم المتحدة كمساعدات للسودان، لم يصل منها إلا أقل من 30%.