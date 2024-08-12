الجبش اللبناني يؤكد مواصلة التنسيق مع اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت قيادة الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية تُواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع اليونيفيل، والتعاون والتنسيق الوثيق معها، وذلك ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 1701، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي .

وأوضحت القيادة فى بيان اليوم الاثنين ، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية - أن ذلك جاء ردا على ما تداولاته بعض وسائل الإعلام لمعلومات حول وقف الدوريات المشتركة بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.

في سياق آخر، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجراً غارة على بلدة شيحين في القطاع الغربي ، وقصف بلدة برج الملوك بالقرب من متنزه ميمارولا بصاروخ ، كما تعرض محيط ساحة بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان صباح اليوم، لسقوط 4 قذائف مصدرها دبابة ميركافا معادية متمركزة في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المقابلة.

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بيانا، أعلن فيه أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس بلدة كفركلا، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

من جانبه أعلن حزب الله أنه استهدف صباح اليوم /الاثنين/ التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.