ماليزيا تدين الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت ماليزيا بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي اللإنساني على مدرسة "التابعين" في غزة يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني لجأوا إليها.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الاثنين في بيان ، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما" - إن هذا الهجوم المتعمد على المدرسة التي لجأ الفلسطينيون إليها ، ليس فقط انتهاكا للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية وقانون حقوق الإنسان بشكل صريح، بل جريمة ضد الإنسانية.

وأضافت أن معظم الشهداء من الأطفال ، وأن الهجوم أدى أيضا إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة وفقدان البعض لحياتهم بسبب نقص الإمدادات الطبية التي هم في أشد الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه ظهر وبشكل واضح أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له رغبة في تحقيق الأمن.

وتابعت الوزارة " من غير المعقول للمجتمع الدولي البقاء في صمت بينما يواصل الاحتلال قتل الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن ، دون فرض عقوبات على المجرمين.. لا ينبغي على المجتمع الدولي التسامح مع هذه الأعمال الفاحشة وقبول تلك الافعال".