أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 592 ألف جندي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 592 ألف جندي، بينهم 1080 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الاثنين

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8450 دبابة، منها 3 دبابات أمس الأحد، و16368 مركبة قتالية مدرعة و16728 نظام مدفعية و1146 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و919 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 366 طائرة حربية، و328 مروحية، و13472 طائرة مسيرة، و2426 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و22590 من المركبات وخزانات الوقود، و2801 من وحدات المعدات الخاصة.

موسكو تعلن تدمير 18 مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 18 مسيرة أوكرانية في أربع مقاطعات روسية.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" - أنه خلال الليلة الماضية دمرت دفاعاتها الجوية المناوبة 18 مسيرة أوكرانية، بينها 11 مسيرة فوق كورسك، و5 فوق بيلجورود واثنتان فوق فورونيج.

وفي السياق نفسه ..أفاد حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا "فاسيلي جولوبيف" بتحييد 4 مسيرات أوكرانية في أجواء المقاطعة، موضحا أن قوات الدفاع الجوي تمكنت باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، من تحييد وتدمير 4 طائرات بدون طيار في جنوب غرب روستوف، دون وقوع إصابات.

وفيما يخص الأسلحة المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة ..أعلنت شركة"كلاشينكوف" الروسية أنها أجرت اختبارات ناجحة على مدافع "لوتس" ذاتية الحركة خلال العملية العسكرية الخاصة.

و قال رئيس الشركة، "آلان لوشنيكوف " إن مدافع لوتس ذاتية الحركة التي طوّرت للجيش الروسي اجتازت أكثر من 130 نوعا من الاختبارات، بما فيها اختبارات إطلاق النار، واختبارات الحركة، واختبارات التحمل في مختلف الظروف المناخية"، مشيرا إلى أن مدافع "لوتس" الجديدة موجودة بحوزة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وما تزال قيد الاختبار .

وصممت المدافع الجديدة لتحل محل مدافع Nona الموجودة بحوزة الجيش الروسي منذ ثمانينيات القرن الماضي، و تتمتع بمدى إطلاق نار أكبر بمرة ونصف مقارنة بمدافع Nona-SM، ومجهزة بذخائر متشظية شديدة الانفجار.

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