أزمة نواقص الأدوية.. كيف تحصل على "بديل" آمن للعلاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أتاحت هيئة الدواء المصرية، خدمة جديدة للبحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة التي تزايدت عليها الشكاوى خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة في منشور توعوي اليوم: "لازم تعرف إن الدواء بيكون له اسم تجاري وكل دواء بيكون له مثائل وبدائل متعددة في السوق.. عشان كده هيئة الدواء عملت لك خدمة جديدة هتسهل عليك الوصول للبدائل والمثائل المناسبة".

وأشارت الهيئة إلى إمكانية معرفة بدائل الأدوية التي تشهد نقصًا عبر هذا الرابط.. اضغط هنا

ومع ذلك، شددت على أهمية العودة للطبيب المعالج في حالة استخدام البدائل للأدوية التي جرى وصفها بعد التشخيص.

وسبق أن قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رصدت نقصًا في 81 مستحضرًا "أكثر إلحاحًا".

وأشار "الغمراوي"، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، إلى استقبال من 700 إلى 1000 مكالمة هاتفية يوميًا، وبعد تحليل هذه المكالمات تم رصد 81 مستحضرًا فقط أكثر إلحاحًا في نواقص الأدوية.

وأوضح أن هناك أكثر من 15 ألف صنفًا مسجلًا في هيئة الدواء، والنواقص محدودة داخلها.

لمزيد من التفاصيل:

زيادة أسعار 3 آلاف دواء.. هل تنجح "الخطة المضغوطة" في توفير النواقص؟

الأسعار والنواقص.. ماذا قال رئيس هيئة الدواء عن توفير الأدوية؟