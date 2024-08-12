شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "إيد واحدة" تمد يدها للأسر الأكثر احتياجا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المستمرة لخدمة المجتمع المصري، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ حملة "إيد واحدة" التي تهدف إلى إسعاد الأسر الأولى بالرعاية وتأمين احتياجاتهم الغذائية.

وشهدت الساعات الماضية تكثيف فرق العمل والمتطوعين من صناع الخير، أعضاء التحالف الوطني، لعمليات توزيع كراتين المواد الغذائية بشكل مباشر على الأبواب في قرى مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ومركز زفتى بمحافظة الغربية. يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان التحالف بأهمية التكاتف المجتمعي وتقديم الدعم المباشر للمحتاجين.

كما قامت مؤسسة مصر الخير، عن مبادرة طموحة تستهدف فك كرب 5 آلاف أسرة غارمة حتى نهاية العام المقبل، وذلك في إطار حملة "ايد واحدة"، وبهذه الحملة يؤكد التحالف الوطني التزامه بدعم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، ويسعى إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة الآلاف من الأسر المصرية.

فيما قامت مؤسسة صناع الخير، في إطار جهوده المستمرة لخدمة المجتمع، قافلة طبية موسعة بقرية حنون بمحافظة الغربية، جاء ذلك ضمن فعاليات حملة "إيد واحدة" التي ينفذها التحالف بهدف تقديم خدمات طبية وتنموية شاملة للفئات الأكثر احتياجاً.

وشهد حفل افتتاح القافلة حضور كوكبة من الشخصيات الهامة، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني،والدكتور محمد جبران وزير العمل، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير.

وقدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج، وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان.

بالإضافة إلى الخدمات الطبية، قدمت جمعية صناع الخير، أحد أعضاء التحالف، حزمة متكاملة من الخدمات التنموية بالقرية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لسكان القرية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتي تتويجاً لجهود التحالف الوطني في خدمة المجتمع، وتؤكد على استمراره في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين، وكانت حملة "إيد واحدة" قد انطلقت قبل أكثر من أسبوعين بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وتهدف إلى الوصول إلى مليون ونصف مواطن من الأسر الاولى بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم للتغلب على الظروف الصعبة.