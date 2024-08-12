شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى مشيدا بالعفو الرئاسى عن 605 نزلاء: يؤكد اهتمام الرئيس بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد 605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الرئيس السيسي يهتم بكافة الملفات الهامة والشائكة التي يناقشها الحوار الوطنى، واتخاذه لهذا القرار بعد رفع الحوار الوطنى توصياته عما يخص ملف الحبس الاحتياطي يؤكد جدية اهتمامه بهذا الملف وجدية أيضا مستخرجات الحوار الوطنى ودوره الفعال في أن يكون وسيطا بين الشارع المصرى والقيادة.

جدير بالذكر أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم إحتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الإستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة.. كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التى قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للإندماج فى المجتمع ، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.

وتوافد أهالى المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين أستقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم ، وثمنوا غالياً القرار الرئاسى الذى كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة فى إحترامها لكرامة وحق الإنسان.