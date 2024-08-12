وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب بعملية شاملة في مخيم جنين

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الأوضاع خطيرة في ظل سعي إيران إلى إقامة جبهة إرهابية شرقية جديدة، ضد المراكز السكانية الكبرى في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه: يجب أن نأخذ مراكز الإرهاب مثل مخيم جنين للاجئين ونقوم بحملة عملياتية شاملة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب في المخيم.

وأضاف عبر حسابه على منصة أكس: تتعاون وحدات من الحرس الثوري الإيراني مع عناصر حماس في لبنان، لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن بهدف زعزعة استقرار النظام، ومن الأردن، يتم تهريب هذه الأسلحة عبر الحدود الشرقية، مما يؤدي إلى إغراق الضفة الغربية، وخاصة مخيمات اللاجئين، بالأسلحة الخطيرة ومبالغ كبيرة من المال، بهدف إنشاء جبهة إرهابية إسلامية موالية لإيران، كما فعلوا في غزة ولبنان ومناطق أخرى، مستهدفين تل أبيب والمراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل.

ولفت يسرائيل: إلى أن المحور الإيراني الشرير يسيطر اليوم بشكل فعال على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية من خلال وكلائه، مما يجعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن التصرف.

وأشار إلى أنه: يجب علينا أن نأخذ مراكز الإرهاب مثل مخيم جنين للاجئين ونقوم بحملة عملياتية شاملة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب في المخيم، وهذه مصلحة مشتركة لإسرائيل والعديد من الدول الإقليمية والعالم الحر بأسره، وهي وقف انتشار محور الشر الإيراني.

وطالب بالإسراع في بناء الجدار الشرقي على طول الحدود مع الأردن لمنع تهريب الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل، وهو ما يهدد النظام الأردني ودولة إسرائيل على حد سواء.