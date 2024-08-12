بوتين: الغرب يحارب روسيا بأياد أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن الغرب يحارب روسيا بأيدي أوكرانية.

وأضاف بوتين في اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في كورسك: "على ما يبدو، إن العدو، بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيدي أوكرانية".

وبوقت سابق من اليوم، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، بأن قوات وموارد إضافية تصل إلى المقاطعة اليوم، مؤكدًا أن أفراد الجيش الروسي يبذلون قصارى جهدهم لضمان سلامة المدنيين.

وزارة الدفاع الروسية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية للتقدم إلى ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك الحدودية غربي روسيا، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، خسرت القوات الأوكرانية نحو 1350 عسكريًا.

كان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه في السادس من أغسطس/ آب وعند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.

وأشار غيراسيموف إلى أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على الوضع في مقاطعة كورسك، بأن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية.