الخامنئي  يشيد بأداء الرياضيين بالألعاب الأولمبية 2024 في باريس

ياسر رشاد - القاهرة - اشاد المرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي، في رسالة، باداء الرياضيين ورؤساء الاتحادات والمدربين المشارکین في منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال المرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي: أتوجه بخالص الشكر إلى الرياضيين الأعزاء ذوي الأرواح الطيبة والإرادة القوية، وإلى رؤساء الاتحادات والمدربين، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، الذين جلبوا البهجة والفخر للبلاد على الساحة الرياضية في المنافسات الأخيرة، بالتوفيق إن شاء الله.. السيد علي الخامنئي

یذکر أنه حلت إيران في المركز 21 في جدول ترتيب الميداليات في اولمبياد باريس 2024 بحصدها 12 ميدالية؛ 3 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات.