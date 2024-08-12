وزير الخارجية الإيراني يرحب بإحلال السلام في بنغلاديش

ياسر رشاد - القاهرة - رحب وزير الخارجية الايرانية بالوكالة "علي باقري كني"بإحلال السلام في بنغلاديش.

وكتب "علي باقري كني" في رسالة نشرها على حسابه الشخصي، ردا على التطورات الأخيرة في بنغلاديش: أرحب بإحلال السلام في البلد الصدیق بنغلاديش وأتمنى التوفيق لأخي الدكتور "توحيد حسين"، مستشار الحكومة المؤقتة في بنغلاديش للشؤون الخارجية.

یذکر أنه أدى محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام اليمين الدستورية، لقيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بصفته مستشاراً رئيسياً لها، بعد إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

وقال يونس خلال مراسم أداء اليمين: «سأحافظ على الدستور وأدعمه وأحميه»، مضيفاً أنه سيؤدي واجباته «بصدق».