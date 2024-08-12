المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59% عند مستوى 29706 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 295.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 139.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 156.20 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 2.72% عند مستوى 29533 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأحد.