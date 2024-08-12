الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُحذر من اندلاع حرائق في موقع محطة زابوريجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (د ب أ)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا أبلغت عن مستويات إشعاع معتادة بعد اندلاع حريق ووقوع انفجارات.

وقالت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن دخانا كثيفا داكن اللون شوهد فوق أحد أبراج التبريد بالمحطة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن الحادث.

وقالت الوكالة إنه في حين لا يوجد خطر من ارتفاع مستويات الإشعاع في المنطقة، فإن أي حريق في الموقع يشكل خطرا لأنه يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى ويعرض السلامة للخطر.

وطلبت الوكالة الوصول إلى برج التبريد على الفور لتقييم أي أضرار.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إن "هذه الهجمات المتهورة تعرض السلامة النووية في المحطة للخطر وتزيد من خطر وقوع حادث نووي، وهذه الهجمات يجب أن تتوقف الآن".