باليوم العالمي للشباب.. بنك القاهرة يصدر شهادات من سن 16 عاما دون ولاية وحسابات مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة المشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب- إحدى فعاليات البنك المركزي في مبادرة الشمول المالي- والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 15 أغسطس.

ووفق بيان البنك اليوم، يتيح البنك فتح حساب وفر الادخاري مجاناً بدون حد أدنى وبدون رسوم وكذلك إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانا.

كما يتيح البنك خلال الفعالية إمكانية إصدار شهادات ادخارية بالرقم القومي فقط ومن سن 16 سنة وبدون ولاية، كما تتضمن الفاعلية إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً والترويج للاشتراك المجاني في خدمة الانترنت والموبايل البنكي ومحفظة قاهرة كاش سواء للعملاء الجدد أو الحاليين، وفق البيان.

كما يقدم بنك القاهرة حساب وفر الجاري ووفر بيزنس لعملاء أصحاب النشاط الاقتصادي والحرف اليدوية وعملاء المشروعات متناهية الصغر الذين لا يملكون مستندات لإثبات النشاط، حيث يتميز الحساب بالاصدار المجاني وبدون حد أدنى وبعائد يتم احتسابه يومياً.

ونجح البنك في استقطاب نحو 85 ألف عميل جديد بحسابات الشمول المالى بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وتمثل نسبة الشباب من سن 16 إلى 35 سنة نحو57%، وفق البيان.

ويتواجد البنك خلال فعاليات الحملة في العديد من المواقع الخارجية أبرزها الاندية ومراكز الشباب والجامعات لفتح الحسابات وإصدار المنتجات خارج مقرات البنك وعقد ندوات في مجال التثقيف المالي ودعم كافة شرائح المجتمع.