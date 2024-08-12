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تركيا تعلن إعادة أحد مواطنيها المختطفين في كرواتيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

أعلن مركز الدعم والتنسيق في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إعادة أحد المواطنين الاتراك، إلى البلاد بعد اختطافه في كرواتيا وطلب فدية مالية لإخلاء سبيله، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أكد المركز إعادة المواطن محمد تشولاق إلى تركيا عبر البوسنة والهرسك.

وأجرى مسؤولون في وزارة الخارجية التركية اتصالاتهم مع السلطات الكرواتية والبوسنية عقب تلقيهم معلومات تفيد بقيام مجهولين بخطف تشولاق، وطلبهم فدية مالية لإطلاق سراحه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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