ما خطوات التقدم للدراسات العليا بجامعة حلوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تقدم جامعة حلوان دليل الطلاب للتقديم للدراسات العليا بكليات جامعة حلوان على نظام ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا وذلك حتى 1 سبتمبر 2024

ويقوم الطالب بالدخول على موقع ابن الهيثم لإدارة الدراسات العليا على الموقع هنا

ثم اختيار التقدم للدراسات العليا، ثم يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال الرقم القومي أو جواز السفر الخاص به والبريد الإلكتروني وسيتم إرسال كلمة سر خاص بالدارس على الإيميل للدخول على بيانات التسجيل.

ويدخل الدارس بيانات الدخول المرسلة الى البريد الالكتروني مع اختيار طالب متقدم للدراسات العليا، ثم يقوم الطالب بعد ذلك باستكمال كافة البيانات المطلوبة وانتظار نتيجة القبول.