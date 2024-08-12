تحرك جديد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد صلاح، والد طالب في الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، إن نجله حقق 378 درجة في امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح صلاح أن ابنه استفاد من قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي منح درجتَين إضافيتَين لبعض طلاب الشعبة العلمية؛ مما رفع مجموع درجات ابنه الكلي إلى 380 درجة.

وأضاف صلاح، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة بخصوص ما حدث في امتحان الفيزياء لعام 2024.

واعتبر محمد صلاح أن قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة درجتين لبعض طلاب الشعبة العلمية، من خلال اعتبار الإجابتَين "ب" و"ج" في السؤال رقم "34" بامتحان الفيزياء، صحيحتَين، غير عادل ولا يحقق تكافؤ الفرص.

وشدد محمد صلاح على أنه يجب منح الدرجتَين فقط للطلاب الذين اختاروا الإجابة "ب" في نموذج الإجابة، بينما يجب خصم درجتَين من الطلاب الذين اختاروا الإجابة "ج" في امتحان الفيزياء.

وذكرت شيماء سعيد، والدة أحد طلاب شعبة علمي علوم في الثانوية العامة، أن ابنها استفاد من قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمنح درجتَين إضافيتَين لبعض طلاب الشعبة العلمية؛ مما جعل مجموع درجاته النهائي 361 درجة بدلًا من 363 درجة.

وأضافت سعيد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذا القرار لا يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، متسائلةً: "كيف يمكن مساواة الطالب الذي قدم إجابة صحيحة بآخر قدم إجابة خاطئة؟!".

وصرَّح محمود علي حسن، والد أحد طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، بأنه يعتزم رفع دعوى قضائية لإلغاء السؤال رقم 34 في مادة الفيزياء، احتجاجًا على قرار وزارة التربية والتعليم، معتبرًا أن القرار لا يحقق تكافؤ الفرص.

وأكد حسن أنه يجب منح الدرجتَين فقط للطلاب الذين اختاروا الإجابة "ب"، مشيرًا إلى أن اعتبار الإجابتَين "ب" و"ج" صحيحتَين هو أمر غير عادل.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا، بشأن ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية.

وجاءت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

- اعتبار الإجابتَين (ب، ج) صحيحتَين للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء.

- بناء على ما سبق، تم إضافة درجتَين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتَين لطلاب الشعبة العلمية الذين اختاروا الإجابة (ب)؛ لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل؛ للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة؛ نظرًا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

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