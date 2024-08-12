عاصمة مصر القديمة.. محافظ المنيا يعلن تطوير منطقة آثار تل العمارنة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

استكمل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، زياراته الميدانية للمناطق الأثرية والمعالم السياحية داخل محافظة المنيا، بتفقد منطقة آثار تل العمارنة والتي تقع على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة ديرمواس، ضمن خطة المحافظة لبحث سبل تطوير المناطق التاريخية والأثرية وتسليط الضوء على اهتمام الدولة المصرية بتاريخها وحضارتها ، واستعادة مكانة المنيا سياحياً.

أكد المحافظ، أن القيادة السياسية المصرية تعمل جاهدة على تطوير قطاعات الاستثمار السياحي، نظرًا لأهميته الحيوية والاستراتيجية في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، مع الوضع في الاعتبار مواكبة التكنولوجيا العالمية الخاصة في هذا المجال، بالتوازي مع استثمار المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنيا، موجهًا بوضع خطة طموحة تسعى إلى استعادة مكانة المنيا سياحيًا باعتبار أن السياحة واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة وجسر للتواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وخلال زيارته عقد المحافظ اجتماعاً موسعاً بحضور القيادات التنفيذية لبحث سبل تطوير المنطقة بالكامل مستمعاً إلى كافة المقترحات المقدمة من الحضور لدراسة إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً حرصه على تقديم الدعم الكامل للمواقع الأثرية بها وتطويرها في سبيل تنفيذ أهداف مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة وتطوير المناطق السياحية والمعالم التاريخية وتطوير المنتجات والخدمات السياحية لتحقيق عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي وتعزيز الصورة التسويقية لمحافظة المنيا، مشدداً على مراعاة معايير السلامة والأمن اللازمة للزوار وتقديم كافة سبل الراحة لتحقيق تجربة سياحية فريدة لزوار المناطق الأثرية.

واستمع المحافظ ، إلى شرح تفصيلي حول منطقة تل العمارنة، وهي المنطقة التي اختارها الملك إخناتون وزوجته نفرتيتي لإقامة عاصمة مملكته "أخت آتون"، من أجل عبادة الإله آتون، وأهم آثارها : مجموعة المقابر الشمالية وعددها 6 مقابر" مقبرة حويا – مقبرة مرى رع الثانى – مقبرة أحموزا – مقبرة مرى رع – مقبرة بنتو – مقبرة بانحسى" وهي مقابر للأمراء والوزراء، المقابر الجنوبية: وعددها 19 مقبرة وأهمها مقبرة (آي) كبير كهنة الإله آتون، مقبرة إخناتون الملكية، بقايا القصر الشمالي والجنوبي، ومعبدي آتون الكبير والصغير.

رافق المحافظ، الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، فتحي عوض رياض مدير منطقة آثار ديرمواس .