"لا تخلو سيارة من أغانيه".. هكذا ودع أهالي أسوان المطرب النوبي محمد فوزي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

"الأمبراطور" و"صانع السعادة" وأبو "زيزو"، كلها ألقاب اشتهر بها المطرب النوبي محمد فوزي، الذى لقي مصرعه أمس الأحد، في حادث تصادم بطريق (أسوان - القاهرة) الصحراوي، بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة ميكروباص، وهو في طريقه لإحياء حفل زفاف بمدينة إسنا.

"لا تخلو سيارة ملاكي أو أجرة من أغانيه".. بهذه العبارة بدأ الإعلامي عادل الحاج جار الفنان محمد فوزى وأحد أبناء قرية بلانة حديثه لـ"الخليج 365"، مؤكدا أن الفنان الراحل يعد ثان أشهر مطرب نوبي بعد الفنان الكبير محمد منير.

وذكر أن شهرة فوزي تخطت حاجز محافظة أسوان ووصلت الى مختلف محافظات الجمهورية، بل وصلت إلى معظم الدول العربية والتى قام بإحياء عدد من الحفلات فيها.

وتابع:" يكفى أن نشير أنك إذا ركبت أى سيارة أجرة أو حتى ملاكي لازم تسمع فيها أغانى المطرب الراحل محمد فوزي، وكانت مواعيد الأفراح فى أسوان والمحافظات المجاورة يتم تحديدها حسب جدول الفنان الراحل، وكان دائما أصحاب الفرح يقولون السعادة لا تكتمل إلا بفوزي ولذلك أطلقوا عليه لقب صانع السعادة".

وأوضح "الحاج" أن الفنان الراحل محمد فوزى نشأ وترعرع بين قرية بلانة بمركز نصر النوبة، ومدينة أبو سمبل السياحية، وهو الشقيق الأكبر لأخوين واختين، ولديه ولد وبنتان، وكانت تربطه علاقة حب بجميع ابناء القرية بل لانبالغ اذا قلنا بكل ابناء النوبة وظهر ذلك جليا فى جنازته اليوم، والتي شارك فيها الآلاف من المشيعين وهم يذرفون الدموع لفراقه.

وأضاف داود رشوان أحد أبناء قرية بلانة، أنه على الرغم من كون المرحوم محمد فوزي محسوبا على الفن النوبي، إلا أنه كان يقدم فنا يرضى جميع الأذواق بمختلف أطياف المجتمع في الصعيد، بل أصبح هو يشكل ذوقا فنيا خاصا.

وقال عصام محمود أحد أصدقاء الفنان محمد فوزى، أنه كان حبيب الملايين بحق ومحبا للجميع أهله وأصدقائه وجيرانه وبشوشا ومعطاء دوما.

وأشار الى أن الفقيد بدأت رحلته الفنية منذ نعومة أظفاره في مدرسة أبوسمبل السياحية، ثم عمل عازفا في فرقة نادي بلانة أوائل تسعينيات القرن الماضي وانطلقت شهرته في إجادته العزف على الأورج الكهربائي وتقديم أشهر الأغاني النوبية والمصرية والسودانية حتى لقبوه بـ إمبراطور الأغنية النوبية.

وعلى الرغم من كثر الألقاب التي أطلقها محبو الفنان محمد فوزى عليه يظل لقب أبو زيزو هو الأشهر والأقرب إلى قلبه وتظل أعماله وأغانيه باقية فى قلوب محبيه وعشاقه.

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