شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى أحدث فارقا وتغييرا حقيقيا فى قرى ونجوع مصر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بقرى وريف مصر، التى كانت عانت من التهميش على مدار العقود الماضية، فقد نجحت هذه المبادرة مع كيان التحالف الوطني في تطوير البنية الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير مستوى معيشي لائق للمواطنين.

وأسهم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، بشكل ملموس في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا محوريًا على كافة الأصعدة، لاسيما في حياة ملايين المصريين في القرى والنجوع، فقد قطع المسافات قاصدَا كل بيت ليدخل على أهله الفرحة والسعادة، من خلال توفير احتياجات الغذاء لكل أسرة بجانب المبادرات التي يطلقها لتقديم التمكين الاقتصادي والاجتماعي طويل المدى، الذى يوفر عائد شهري لكل أسرة.

وقد بذلت الدولة جهدا تاريخي على مدار الأعوام السابقة لتطوير البنية التحتية، فقد نجحت في تغيير أحياء سكنية بالكامل وتطويرها من خلال التوسع في مشروعات الطرق العملاقة، التى تظل انجاز كبير لم نشهد من قبل، وجاء التحالف الوطني ليكون شريك هام في هذه التنمية من خلال إدارة أموال التبرعات بشكل احترافي.