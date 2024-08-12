شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد ينظم احتفالية ضخمة أمام ضريح سعد زغلول 23 أغسطس الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن شهر أغسطس هو شهر أحياء ذكري رحيل زعماء الوفد التاريخيين، سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين .

وأكد رئيس الوفد، علي إقامة احتفالية ضخمة يوم 23 أغسطس، الساعة السادسة بمقر الضريح.

ويلقي الدكتور عبدالسند يمامة خطابآ سياسيا هاما يتناول ذكري الزعماء الثلاثة وسيرتهم العطرة وتأثيرهم في الحياة السياسية المصرية .

كما يتناول الخطاب القضايا الوطنية الحالية وتعاطي الحزب معها، ثم تستكمل الاحتفالات بعد العودة مرة أخري لمقر الحزب.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، إن الاحتفال بذكرى هؤلاء الزعماء العظام كل عام تأتي للتذكير بمواقفهم الوطنية الكبيرة ومسيرتهم، التي أسست لهذا الحزب العريق وكانت جزءا هام من تاريخ مصر.

وأكد أنه بفضل هؤلاء الزعماء فإن الوفد هو الحزب السياسي الحقيقي الذي يعرفه كل فرد في مصر في قرأها ومدنها، موضحا أن بيت الأمة يعيش علي المبادئ التي أسسسها هؤلاء الزعماء وسوف يستمر علي تلك المبادئ الوطنية.

