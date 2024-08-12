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"حياة كريمة" تجتمع بممثلى وزارة التضامن لمناقشة سبل التعاون

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الإثنين، 12 أغسطس 2024 04:06 م

عقدت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الإثنين، اجتماع مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياه كريمة في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا لتوجيهات الوزيرة الدكتورة مايا مرسي.

وجاء خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للحصر الذي قامت به مؤسسة حياة كريمة، وامكانياتها الميدانية لتطويعها لخدمة هذا المستهدف الوطني.

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"حياة كريمة" تجتمع بممثلى وزارة التضامن

 

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جانب من الاجتماع

 

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اجتماع"حياة كريمة" بممثلى وزارة التضامن

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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