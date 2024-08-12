مديرية الشؤون العقارية أعلنت جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل

أعلنت ​المديرية العامة للشؤون العقارية​، في بيان، "جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السّجل للأسبوع الحالي، وفق التالي:

- أمانة السجل العقاري في بعبدا نهار الثلثاء الواقع في 13 آب 2024، معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا (لا تقبل المراجعات)، وستقوم نهار الجمعة الواقع في 16 آب 2024 بتسليم الدفعة التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاري في الشوف نهار الثلثاء الواقع في 13 آب 2024، معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا (لا تقبل المراجعات)، وستقوم نهار الجمعة الواقع في 16 آب 2024 بتسليم الدفعة التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الجمعة الواقع في 16 آب 2024، بتسليم الدفعة التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاري في المتن تعتذر عن عدم استقبال المواطنين هذا الاسبوع.

- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهار الاربعاء الواقع في 14 آب 2024، بتسليم الدفعة الدفعة التاسعة عشر من أوامر القبض الجاهزة، والدفعة العشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود، وبتسليم الافادات العقارية، وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .

- وحُددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار، للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2x50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حُددت أماكن استلام الطوابع في الأماكن التالية:

محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)

محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

-ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل".