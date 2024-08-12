حمية التقى طوق: نعمل على إعداد الملفات المتعلقة بصيانة الطرق تباعًا بمختلف المناطق اللبنانية

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، خلال لقائه في مكتبه في الوزارة النّائب ​وليام طوق​، حيث بحث معه بالمستجدّات على صعيد لبنان والمنطقة، وبمواضيع إنمائيّة تُعنى بها الوزارة، أنّ "​وزارة الأشغال العامة والنقل​ تعمل على إعداد الملفّات المتعلّقة بصيانة الطّرقات تباعًا في مختلف المناطق اللّبنانيّة، ومن ضمنها قضاء بشري".

وشدّد على أنّ "تضافر الجهود لدى جميع الإدارات والجهات المعنيّة في ​الدولة اللبنانية​، يُعدّ أساسيًّا في تسريع البدء في عمليّة صيانة الطّرقات في مختلف المناطق اللّبنانيّة".

بدوره، أشاد طوق بـ"العمل الدّؤوب الّذي تقوم به وزارة الأشغال العامّة والنّقل في ملف صيانة الطّرقات، وذلك رغم الظّروف الحاليّة في البلاد".