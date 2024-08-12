نفت الدّائرة الإعلاميّة في "حزب القوات اللبنانية"، في بيان، "أي علاقة بالحملة الّتي يروِّج لها بعضهم ضدّ الّنائب السابق وليد جنبلاط"، مشيرةً إلى أنّه "إذا كان لـ"القوّات" أي موقف من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، فهي لا تتردّد في المجاهرة به، ولا تستخدم الحسابات الوهميّة لإيصال الرّسائل لا من قريب ولا من بعيد".
وأكّدت أنّ "القوّات تحتفظ بقنوات تواصل مفتوحة مع "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وعندما يكون لديها أي شيء لتقوله، فإنّها تناقشه مع "الاشتراكي" وجهًا لوجه كما في الغرف المغلقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "القوات" نفت أي علاقة لها بالحملة ضد وليد جنبلاط: نناقش أي شيء مع "الاشتراكي" وجهًا لوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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