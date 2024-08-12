نتانياهو رداً على غالانت: عندما تتبنى الخطاب المناهض لإسرائيل فإنك تضر بفرص التوصل لصفقة

علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه "عندما يتبنى غالانت الخطاب المناهض لإسرائيل فإنه يضر بفرص التوصل لصفقة".

ورأى نتانياهو، أنه "كان على غالانت مهاجمة السنوار الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات والذي لا يزال العائق أمام الصفقة"، مؤكداً أن "أمام إسرائيل خيار واحد هو تحقيق النصر وتوجيهات رئيس الوزراء هذه ملزمة للجميع بمن فيهم غالانت".

وفي وقت سابق، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "إسرائيل هي سبب تأخير إبرام الصفقة إعادة المختطفين والحديث عن انتصار مطلق محض هراء".

ولفت غالانت، الى أنني "قدمت اليوم استعراضا أمنيا لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ونحن في أيام يقظة واستعداد، في أي وقت قد تتحقق فيه التهديدات من طهران وبيروت".

وأضاف "لقد خصصنا في الأيام الأخيرة وقتًا لتعزيز الدفاع وأيضًا لخلق خيارات هجومية ردًا، وكذلك كمبادرة إذا لزم الأمر - الهدف الرئيسي هو حماية مواطني دولة إسرائيل".