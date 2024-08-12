أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى أنه "لا يوجد ما يمكن بحثه مع كييف التي تهاجم المدنيين ومنشآت الطاقة النووية"، لافتاً الى أن "كييف تنفذ إرادة أسيادها في الغرب الذي يقاتل ضد روسيا بأيد أوكرانية".
وذكر بوتين، أن "كييف تحاول من خلال تصرفاتها في مقاطعة كورسك تحسين موقفها المستقبلي في المفاوضات، لكن العدو سيلقى ردا مناسبا على أفعاله وستتحقق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة".
وشدد على أنه "لا بد من قتال فعال ضد المجموعات التخريبية في إطار عملية مكافحة الإرهاب القائمة في المناطق الحدودية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين أكد أنه لا يوجد ما يمكن بحثه مع كييف: العدو سيلقى ردا مناسبا على أفعاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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