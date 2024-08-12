شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: رفع توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى يؤكد جدية خطواته والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن رفع توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطي للرئيس عبد الفتاح السيسي وإرسال قوائم محبوسين للنظر في أمرهم يؤكد جدية الخطوات التي يتخذها الحوار الوطنى في المسار الذى نظم من أجله وهو مناقشة القضايا الهامة والخروج بتوصيات لرئيس الجمهورية للنظر فيها ليكون همزة الوصل بين المواطن والقيادة.

وشدد عصام هلال، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، مضيفا :"وإذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف".

وذكر "هلال" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحوار الوطنى ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية تسعى لتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة أن الحوار خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسي والحزبي لدعم العديد من الملفات الهامة.