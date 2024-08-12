أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء، ستُقام ليل 2024-08-14، مسيرة من كنيسة سيدة النبع تجوب شوارع جزين وصولًا إلى سيدة المعبور".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ اتخاذ اعتبارًا من السّاعة 17:00 ولغاية السّاعة 21:00 من التاريخ المذكور، تدابير السّير التّالية:
- تحويل السّير المتّجه من مدينة صيدا إلى مدينة جزين ابتداءً من محلّة ضهر الرملة نحو طريق حيطورة/ محلّة عين الطفرة خلف سراي جزين الحكومي، مرورًا بحي الشخاريب وصولًا إلى ساحة جزين.
- تحويل السّير المتّجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو عاراي ثم بكاسين، وصولًا إلى ضهر الرملة/ الطريق العام.
وطلبت المديريّة من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في جزين الأربعاء بسبب إقامة مسيرة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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