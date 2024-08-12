قوى الأمن: تدابير سير في جزين الأربعاء بسبب إقامة مسيرة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء، ستُقام ليل 2024-08-14، مسيرة من كنيسة سيدة النبع تجوب شوارع ​جزين​ وصولًا إلى سيدة المعبور".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ اتخاذ اعتبارًا من السّاعة 17:00 ولغاية السّاعة 21:00 من التاريخ المذكور، تدابير السّير التّالية:

- تحويل السّير المتّجه من مدينة صيدا إلى مدينة جزين ابتداءً من محلّة ضهر الرملة نحو طريق حيطورة/ محلّة عين الطفرة خلف سراي جزين الحكومي، مرورًا بحي الشخاريب وصولًا إلى ساحة جزين.

- تحويل السّير المتّجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو عاراي ثم بكاسين، وصولًا إلى ضهر الرملة/ الطريق العام.

وطلبت المديريّة من المواطنين "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".