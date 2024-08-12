توقيع اتفاقية تعاون بين مصرف الإسكان ونقابة وسطاء التأمين بحضور

عقد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نقيب وسطاء التأمين في لبنان الياس حنا، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وحضوره، في مقرّ النقابة في سن الفيل - حرش تابت.

وأعلن المجتمعون، عن "توقيع اتفاقية تعاون بين النقابة ومصرف الإسكان تنصّ على إصدار الأخير كفالات تأمين لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة للترخيص لوسطاء التأمين ومندوبي التأمين من أجل ممارسة مهامهم".

وشدد سلام، على أننا "ندعم هذا العمل الذي نعتبره عملا وطنيا، خصوصا وأن عائلات وشباب لبنان حرموا من أن يفتحوا بيوتا ويكونوا أسرا وعائلات في وطنهم، نتيجة للانهيار الاقتصادي الذي يواجهه البلد، حيث يضطر الشباب الى هجرة بلدهم الى الخارج، فنكون نحن اول الخاسرين لجيل الشباب الذين هم مستقبل الوطن".

وشكر سلام حبيب على" جهده الدائم، كما شكر كل مؤسسات الدولة ومصرف الاسكان التي لا تزال تقوم بجهد كبير للمحافظة على ما تبقى من المؤسسات حتى تستعيد الدولة دورها".

واكد ان "ما نقوم بالتوقيع عليه اليوم هو عمل مميز جدا، ولو انه يساهم بجزء بسيط جدا من امكانية دعم مصرف الاسكان، ولكنه بالتأكيد يعطي الامل وهو حافز لكل من يتابعنا بأننا الى جانبكم وسنسعى جاهدين في مشوار الالف ميل لبناء هذا الوطن. على امل أن لا تتأخر بقية القطاعات التي بامكانها مساعدة مصرف الاسكان".

بدوره، أوضح حبيب أن "أحد الانعكاسات الإيجابية لهذه الاتفاقية، يَكمن في أن المبالغ التي ستودَع لدى مصرف الإسكان سيَستفيد منها الأخير لِمنح المزيد من القروض لذويِ الدخل المحدود والمتوسّط من اللبنانيين لتأمين مسكن رئيسي لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان".

وذكّر حبيب "بقانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 بتاريخ 4/5/1968 والمعدّل بتاريخ 8/9/1999 والذي لم يتمّ تطبيقه للأسف لغاية تاريخه، حيث ينصّ في إحدى مواده على إلزامية شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، إيداع قيمة الكفالات المصرفية المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لدى مصرف الإسكان".