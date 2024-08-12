مجلس أساقفة زحلة والبقاع بحث بأمور كنسية وزحلية ووطنية: نتضامن مع أهلنا في الجنوب

عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعه الدّوري في مطرانيّة السّريان الأرثوذكس، بحضور كلّ من المطارنة إبراهيم إبراهيم، جوزف معوض، أنطونيوس الصوري وبولس سفر، بالإضافة إلى أمين سرّ المجلس الأب إيلي أبو شعيا.
وناقش الآباء القضايا والمواضيع المدرَجة على جدول الأعمال، من أمور كنسيّة وزحليّة ووطنيّة تخصّ هموم الزّحليّين، والتحدّيات الّتي يواجهونها.
أبدى المجتمعون تضامنهم مع "أهلنا في جنوب لبنان، الّذين يمرّون بظروف عصيبة في ظلّ الحرب الإسرائيليّة على لبنان"، وصلّوا من أجل السّلام في لبنان والمنطقة.
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