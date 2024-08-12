شيخ العقل: نجاهد للحفاظ على إرث الآباء والأجداد في مواجهة محاولات هدم القيم الإنسانية

رعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى- رئيس مجلس أمناء كلية الأمير السيد عبدالله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية - حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب وطالبات الكلية، وذلك في احتفال أقيم في الكلية، في حضور مجلس الأمناء وهيئة التدريس ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج.

ولفت أبي المنى، الى أننا "نحمد الله تعالى على ما قدر لنا ويسر لتخريج المجموعة الثانية من الطلاب والطالبات من كلية الامير السيد الجامعية للعلوم التوحيدية في عبيه، التي جسدت الحلم واقعا، وأضحت تقدم للمجتمع التوحيدي سنويا نخبة من الطلاب والطالبات الخريجين والخريجات الذين يحملون بيد شهادة الالتزام الديني في مسلك التوحيد من مشايخهم ومجالسهم وخلواتهم، وباليد الأخرى شهادة العلوم التوحيدية الأكاديمية من كليتهم".

وشدد على أنه "من هذا الصرح التربوي الديني الأكاديمي، نؤكد تمسكنا بالهوية الروحية التوحيدية وبمسؤولية صونها من خلال تغذية الإيمان ومكارم الأخلاق في نفوس وعقول أبنائنا، عاملين من أجل الارتقاء بالإنسان والمجتمع، مجاهدين للحفاظ على إرث الآباء والأجداد، في مواجهة محاولات هدم القيم الإنسانية وتقويض أسس العائلة والمجتمع والوطن".