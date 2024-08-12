تمّ نقل تمثال الطوباوي البطريرك ​اسطفان الدويهي​ الإهدني من محترف النحّات نايف علوان في أيطو، إلى كنيسة سيدة زغرتا، حيث ستُزاح عنه السّتارة يوم غد، بعد المسيرة الّتي ستُقام من كنيسة مار يوحنا وصولًا إلى كنيسة سيدة زغرتا، حيث سيحتفل النّائب البطريركي العام على نيابة إهدن- زغرتا المطران جوزيف نفاع بالذّبيحة الإلهيّة؛ وسيُدشّن مذبحًا داخل الكنيسة يحمل اسم الطوباوي الدويهي.

كانت هذه تفاصيل خبر نقل تمثال الطوباوي الدويهي من محترف علوان إلى كنيسة سيدة زغرتا لإزاحة الستارة عنه غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.