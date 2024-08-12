سلطات اليونان تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات قرب أثينا

أعلن الاتحاد الأوروبي أن أربع دول ستوفد عناصر إطفاء إلى اليونان بعدما طلبت المساعدة لمكافحة حريق غابات ضخم يستعر قرب أثينا. واوضح الناطق باسم المفوضية الأوروبية بالاز أوغفاري في بيان، إنه تم "تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية بطلب من السلطات اليونانية"، مضيفا أن إيطاليا وفرنسا والجمهورية التشيكية ورومانيا سترسل وحدات للمساعدة.

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