شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصة "إكس".. لقاء منتظر بين ترامب وإيلون ماسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط أجواء انتخابية مشتعلة، يلتقي دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق، والملياردير إيلون ماسك، اليوم الاثنين، في مقابلة منتظرة.

ومن المنتظر أن تلقى المقابلة متابعة كبيرة، إذ أعلن ماسك تأييده العلني للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية بعد محاولة اغتياله في مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو الماضي.



سبق وأعلن ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "Truth Social"، الثلاثاء الماضي عن المقابلة قائلاً: "في ليلة الاثنين سأجري مقابلة مهمة مع إيلون ماسك".



أخبار متعلقة بولندا تحصل على أنظمة باتريوت الأمريكية مقابل 1.2مليار دولار وكالة الطاقة الذرية: أي حريق في موقع محطة "زابوريجيا" يشكل خطرًا

ترامب وإيلون ماسك

وأوضح الحساب الرسمي لحملة ترامب على منصة "إكس"، أن المقابلة ستقام في الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ويستضيفها حساب الرئيس الأمريكي السابق على المنصة.



وستكون المقابلة بمثابة أول نشاط لحساب ترامب على المنصة منذ أغسطس 2023 بعد عودة حسابه، إذ جرى حظره تحت اسمها السابق "تويتر" بعد أحداث الكابيتول في السادس من يناير 2021، ومع ذلك أعيد الحساب في العام 2023، بعد أشهر من شراء ماسك المنصة.