الصين تجدد موقفها من الأزمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - جددت الصين، اليوم الاثنين، موقفها من الأزمة الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، قائلة إنه "ثابت وواضح".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يأتي تجديد الموقف الصيني من الأزمة في أعقاب هجوم شنته القوات الأوكرانية مؤخرا على الأراضي الروسية في منطقة كورسك.

وقالت روسيا إن قواتها أوقفت هجوم الجيش الأوكراني.

وعندما طلب من المتحدث التعليق على هذه التطورات، قال إن الجانب الصيني يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الثلاثة لتخفيف حدة الوضع، والمتمثلة في عدم توسيع ساحة المعركة وعدم تصعيد القتال وعدم تأجيج النيران من قبل أي طرف.

وقال المتحدث إن الصين ستواصل الحفاظ على التواصل مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة.