لجنة التحقيقات الروسية: قوات كييف استخدمت أسلحة "الناتو" في هجوم كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، إن قوات كييف تستخدم في مقاطعة كورسك بشكل واسع المعدات الثقيلة والأسلحة التي زودتها بها دول حلف "الناتو".

وقالت بيترينكو: "خلال عمليات الفحص، ثبت أن الجانب الأوكراني في مقاطعة كورسك يستخدم بشكل واسع الأسلحة الصغيرة والمعدات الثقيلة وراجمات الصواريخ وغيرها من الأسلحة التي توفرها دول الناتو".

ذخيرة وأسلحة من دول "الناتو"

ونشر حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أمس على "تلغرام" مقطع فيديو لخسائر قوات كييف في كورسك. وأكد وجود ذخيرة وأسلحة من دول "الناتو" ضمن الرتل المدمر.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية هاجمت، صباح يوم الثلاثاء الماضي، المناطق الحدودية في كورسك.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اجتماعا أمنيا حول الوضع في المقاطعة، وقال إن "نظام كييف نفذ عملا عدوانيا آخر واسع النطاق في مقاطعة كورسك، ويقصف بشكل عشوائي ويستهدف كل شيء، بما في ذلك المنشآت المدنية في المقاطعة".