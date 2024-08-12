بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى سكان القطاع دون عوائق.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان مشترك، أنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير في الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومتحدون بشأن التزامنا بوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي".

وأوضحت الدول الثلاث أنها عملت مع جميع الأطراف على تجنب التصعيد، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد طريق نحو الاستقرار.