العثور على جثة مسن متحللة داخل منزله في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عثر عدد من أهالي منطقة مساكن الثلاجة بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، على جثة شخص مسن في حالة تحلل وتعفن رمّي، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقته. وتبين أن الوفاة قد حدثت منذ أيام، وأن الجثة متحللة. تم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي بمنطقة مساكن الثلاجة دائرة أول المنصورة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ في مساكن الثلاجة، عمارة 3. وبعد دخول الشقة، تبين وجود جثة المدعو "هاني محمد محمد إبراهيم"، 65 عامًا، مقيم بذات العنوان، وكانت الجثة في حالة تعفن رمّي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.