جثته تفحمت.. مصرع شاب في انقلاب سيارة ملاكي واشتعالها بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب مصرعه بعدما تفحمت جثته داخل سيارة كان يستقلها إثر حادث تصادم أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها في إحدى الأراضي الزراعية على طريق "المنصورة- سمنود" أمام إحدى المدارس الخاصة بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية. تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي في إحدى الأراضي الزراعية واشتعال النيران بها.

هرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية، وضباط وحدة مباحث طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ. وبالفحص، تبين اشتعال النيران في سيارة ملاكي، وبالسيطرة على الحريق وفحص السيارة، عُثر على جثة قائد السيارة متفحمة، وتبين أنه يُدعى "أحمد جلال رفعت"، 23 عامًا، ومقيم بالمحلة الكبرى، محافظة الغربية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.