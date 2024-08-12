شكرا لقرائتكم خبر عن تمسك بحقك.. غرامة تصل مليون جنيه عقوبة عدم تسليمك فاتورة شراء السلع والان مع تفاصيل الخبر

في إطار وضع قانون حماية المستهلك لضوابط تحمى حقوق المستهلكين خلال عملية البيع والشراء، ولعل ضمن هذه الحقوق هو حصول المشترى على فاتورة شراء مفصلة بمواصفات المنتج وهو ما حرص عليه قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

حيث نصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.



كما حدد القانون عقوبة لمن يخالف المادة 10 حيث تنص المادة 65 من قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.

