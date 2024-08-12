الحكومة الألمانية: شولتس دعا طهران إلى العمل على تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

ذكرت الحكومة الألمانية، أن "المستشار الألماني أولاف شولتس دعا في اتصال مع الرئيس الإيراني طهران إلى العمل على تجنب التصعيد في الشرق الأوسط".

بدوره، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى أن "موقفنا السياسي يؤكد على تعزيز السلم والأمن الدوليين وتجنب الحرب وسفك الدماء"، مؤكداً أن "حق الرد على المعتدي محفوظ للدولة التي يعتدى عليها وفقا لكل المعايير الدولية".

وشدد على أن "دعم بعض الدول الغربية والولايات المتحدة للكيان الصهيوني يشجعه على ارتكاب الجرائم والإبادة".