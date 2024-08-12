الخارجية الأميركية: ملتزمون بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ووضعنا قدرات عسكرية قوية بالمنطقة

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، على أننا "نسعى من خلال الدبلوماسية لمنع التصعيد في الشرق الأوسط"، مشددةً على أننا "ملتزمين بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ووضعنا قدرات عسكرية قوية بالمنطقة للقيام بذلك".

وأعربت الخارجية، عن قلقها "العميق إزاء الحادث المروع الذي وقع الأسبوع الماضي في غزة وأسفر عن مقتل عدة أشخاص"، لافتةً الى أننا "سنواصل العمل مع مصر وقطر للتأكيد لحماس أن المسؤولية عليها للموافقة على وقف إطلاق النار".

وشددت على أننا "مستمرين في التأكيد على إسرائيل بضرورة تقليص عدد الضحايا المدنيين، ونعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن غزة ممكن وسنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك".