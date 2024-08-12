جدل واسع بعد ظهور العلم المصري وسط إسرائيل (صورة)

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن سكان حي "نيفي نوي" بمدينة بئر السبع بالنقب في إسرائيل تفاجئوا بطلاء العلم المصري على محول كهرباء بأحد الشوارع الرئيسية، الأمر الذي لأثار جدلا واسعا بالمدينة.

وذكر موقع "br7news" العبري والمتخصص في أخبار مدينة بئر السبع، أنه "على الرغم من اتفاقيات السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل، إلا أن سكان شارع "حسيتا" بحي "نيفي نوي" تفاجأوا باكتشاف ما أسموه بـ "العمل التخريبي""، وفقا لقوله.

وأشار الموقع إلى أن مجهولين "وصلوا للمكان ليلا وقاموا بطلاء صندوق الكهرباء بالشارع بلون العلم المصري".

وأضاف أنه "على الرغم من اتفاقات السلام بين البلدين وزيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات لمدينة بئر السبع قبل 45 عاما، إلا أن الجيران كانوا غاضبين من وجود العلم المصري في منطقتهم".

ونقل الموقع عن أحد سكان الحي قوله: "عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين.. خاصة الآن، مع كل ما يحدث حول إسرائيل فإنهم يحاولون السيطرة على حينا"، بحسب زعمه.