افيخاي للشعب اللبناني: حزب الله يورطكم في حرب لا تمثلكم

ياسر رشاد - القاهرة - وجه افيخاي ادرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسالة إلى الشعب اللبناني، محاولا حثهم للانقلاب على حزب الله، قائلا: يا من حملتم لواء الحضارة والتنوع في ربوع الشرق، حزب الله يورطكم في حرب لا تمثلكم ولا تريدونها .

وقال افيخاي عبر حسابه على منصة أكس: أنتم شعبٌ فريدٌ، متميزٌ بتنوعه الثقافي وغناه الحضاري، لقد كنتم مثالًا للشعب الذي يناشد الحرية لكنكم اليوم شعب مأسور ورهينة في يد حزب الله ، الذي يحاول جرّكم إلى الوراء، وإعادتكم إلى العصور الحجرية.

وأضاف: حزب الله قبل أن يكون عدونا هو عدوكم، هو يريد أن يشوه هويتكم، وأن يسلبكم حقكم في العيش بكرامة وحرية، انه يعزز انقسامكم.

وأشار: تترددون في التضحية ببيوتكم من خلال رفضكم تأجير عناصر حزب الله في مناطقكم، فهل أنتم مستعدون للتضحية بمستقبلكم ومصيركم بوضعهم تحت سلطة حزب الله، حزب الله يورطكم في حرب لا تمثلكم ولا تريدونها.