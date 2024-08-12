الرشق: تصريحات غالانت بأن إسرائيل سبب تأخير الصفقة يكشف أكاذيب نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أن اعتراف غالانت وزير حرب الاحتلال، بأن إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة المختطفين والحديث عن انتصار مطلق محض هراء، دليل لما أشرنا له دوماً، وهو أن نتنياهو يكذب على العالم وعلى ذوي الأسرى، ولا يأبه لحياة الأسرى و لا يريد التوصل لاتفاق، وكل ما يهمه هو استمرار الحرب وتوسعها.

وأضاف عزت الرشق، أن كل ما قدمته حماس من مرونة وإيجابية بموافقتها على ما ورد في بيان بايدن وقرار مجلس الأمن لتسهيل التوصل لاتفاق، اصطدم بتعنت نتنياهو وتهربه من استحقاق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

ولفت إلى انه على العالم أن يضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة ، والتوصل لصفقة تبادل، فالنصر الذي يبحث عنه نتنياهو وهم وسراب.