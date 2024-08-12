وسائل عبرية: الجيش سينفذ ضربة استباقية لحزب الله خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأن جيش الاحتلال سينفذ ضربة استباقية لحزب الله خلال ساعات.

جيش الاحتلال يزعم تصفية 31 عنصرًا تابعًا للمقاومة في مذبحة الفجر

في وقت سابق، زعم افيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصفية 31 عنصرًا تابعًا لحماس والجهاد الإسلامي، جراء الهجوم على مقر القيادة العسكري في مدرسة التابعين "مذبحة الفجر" حتى الآن.

وقال افيخاي: بعد تحقيق استخباراتي أجراه كل من جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، يتم كشف النقاب عن أسماء 12 مخربًا آخر تم القضاء عليهم في الغارة، التي تم شنها يوم السبت الماضي الموافق 10.8.2024 على مقر القيادة العسكري في مدرسة "التابعين".

وأضاف: حتى الآن تم التأكيد أن 31 مخربًا تمت تصفيتهم في الهجوم.