حزب الله يستهدف موقع رويسات ‏العلم وحانيتا بقذائف المدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-8-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:13 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-8-2024، انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.