حزب الله يستهدف موقع رويسات ‏العلم وحانيتا بقذائف المدفعية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وانتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-8-2024، موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:13 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-8-2024، انتشارا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏