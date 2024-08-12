الصين تختبر أضخم طائرة نقل مسيرة.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت الصين أحد أهم منتجي الطائرات المسيّرة في العالم ويشمل ذلك المسيّرات المدنية والعسكرية، سواء كانت تعمل بمحركات نفاثة أو تستخدم مراوح تمكّنها من الهبوط والإقلاع العمودي.

وتواصل الصين تطوير الطائرات المسيّرة، وشمل ذلك تطوير طائرة ثنائية المحركات مخصصة لمهام النقل ستكون الأضخم بين الطائرات المسيّرة التي تنتجها بكين، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.

ولفت تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل إلى أن الطائرة المسيّرة الصينية أنهت المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح في مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي البلاد.

وخلال تلك المرحلة استطاعت الطائرة التحليق المستمر لمدة 20 دقيقة وكانت جميع أنظمة تشغيلها تعمل بكفاءة.

مواصفات الطائرة

المسافة بين طرفي الجناحين: 16.1 مترا.

الارتفاع: 4.6 أمتار.

حجم مقصورة الشحن: 12 مترا مكعبا.

أقصى حمولة: 2 طن.

وستصبح هذه الطائرة، التي يتم اختبارها حاليا، أضخم طائرة مسيّرة مخصصة للشحن تنتجها الصين محليا.